الويل للغرب الامبريالي.. الصين تحذر من حرب باردة، وتشدد على متانة علاقاتها مع روسيا واصفة إياها أنها "راسخة كالصخر"
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جرينتش+2 01:48
الويل للغرب الامبريالي.. الصين تحذر من حرب باردة، وتشدد على متانة علاقاتها مع روسيا واصفة إياها أنها “راسخة كالصخر”
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