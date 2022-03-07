اصابة ليلى علوي بجراح خلال تصوير مسلسل «دنيا تانية»/ فيديو

احتلت الفنانة المصرية الجميلة، ليلى علوي، مكانة في مؤشرات البحث بـ«جوجل»، وذلك بعد تعرضها للإصابة أثناء تصوير مسلسل «دنيا تانية»، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2022.

وكشفت الفنانة ليلى علوي، مساء أمس الأحد، عن تعرضها لقطع في الكف، وأدى إلى تضميدها بـ9 غرز طبية، ووجهت الشكر لكل السائلين عن حالتها الطبية، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو للإصابة، وعلقت عليه قائلة: «شكرًا لكل اللي كانوا معايا واتصلوا عليا واللي سألوا عني.. أنا حبيت أطمنكم».

وكدت الفنانة ليلى علوي، أنها عادت إلى العمل ثانية رغم إصابتها، لأنها لا يمكن أن تتوقف بسبب اقتراب شهر رمضان، وأي تأخير لن يكون في صالح العمل، رغم أن المخرج والمنتج طلبا منها الراحة.

وفي تفاصيل الإصابة، قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON” : “كان مشهدًا مهمًا رغم أنه صامت، لكنه يحمل في طياته لحظات غضب وانفعال، ورغم أنه لم يُطلب مني كسر الزجاج وكان ممكن أن أمسك شيئًا أضرب الزجاج به، لكن لم أشعر بنفسي، ووجدتني أكسره بيدي، ورغم نزول الدم أكملت المشهد لنهايته”.

وأضافت: “أكملت إلى أن زاد الألم، ولم أستطع أن أطبق يدي وأصابعي، وقلت لهم تعبانة، وذهبت إلى المستشفى، وأنا اندمجت في المشهد والانفعال، وأخدت 9 غرز بشكل تجميلي”.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهد العمل بمعدلات مكثفة يوميًا؛ ليكون جاهزًا للمنافسة، خاصة أنه يعد من آخر الأعمال الدرامية التي تم البدء في تصويرها للحاق بالعرض خلال موسم رمضان، حيث تدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع.