بايدن المهزوم قد يزور السعودية وفنزويلا بهدف إقناعهما في إستخدام نفطهما لمضاعفة العقوبات الاقتصادية على روسيا
أهم العناوين
جرينتش+2 09:07
اصابة ليلى علوي بجراح خلال تصوير مسلسل «دنيا تانية»/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني