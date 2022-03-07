استشهاد شاب برصاص الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، لدى قيامه بطعن شرطيين اسرائيليين في سوق القطانين بالقدس/ فيديو

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بزعم تنفيذه عملية طعن في سوق القطانين بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال بجراح متوسطة.

وقال الاحتلال، في بيّان، إن قواته أطلقت النار على منفذ عملية الطعن “وقامت بتحييده”، دون تقديم تفاصيل حول حالته الصحية.

وأضاف أن قواته أغلقت الطرق والممرات المؤدية إلى مكان تنفيذ العملية.

وبحسب الطواقم الطبية الإسرائيلية فإن الشرطين أصيبا بجراح وصفت بـ”المتوسطة”.

وقد أظهرت تسجيلات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، محاصرة أفراد الشرطة الشاب وهو مصاب على الأرض “عند درج باب القطانين”، وقام أحدهم بإطلاق الرصاص عليه رغم عدم قدرته على الحركة وصراخه من الوجع، كما أخذ أفراد الشرطة بتوجيه الشتائم للمصاب والألفاظ النابية.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب القطانين، من أسواق البلدة القديمة ومن المسجد الأقصى المبارك، وحاصرته بالكامل، وأغلقت المكان وباب الأقصى، ووجهت سلاحها باتجاه المتواجدين من المصلين والمواطنين والتجار لمنع وصولهم إلى الشاب المصاب والملقى أرضا.

وأغلقت قوات الاحتلال أبواب البلدة القديمة، ومنعت الدخول أو الخروج منها، وسط دفع المتواجدين خاصة في منطقة باب العمود.

ومن جهته، أفاد موقع “4040” العبري بأن شاباً فلسطينياً نفذ عملية طعن في سوق القطانين، نتج عنها إصابة اثنين من عناصر الشرطة.

ومن ثُمّ أطلق جنود الاحتلال النار على الشاب الذي استُشهد لاحقًا، ولم تعرف هويته بعد.

https://www.facebook.com/watch/?v=690551841967281

#عاجل| إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية طعن في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة واطلاق النار تجاه المنفذ pic.twitter.com/8Ropbvea5M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2022

#شاهد| لحظة نقل قوات الاحتلال أحد الجنود المصابين في عمـلية الطعـن بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/mPtGPsyXvk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2022