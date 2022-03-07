بايدن المهزوم قد يزور السعودية وفنزويلا بهدف إقناعهما في إستخدام نفطهما لمضاعفة العقوبات الاقتصادية على روسيا
أهم العناوين
جرينتش+2 09:07
استشهاد شاب برصاص الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، لدى قيامه بطعن شرطيين اسرائيليين في سوق القطانين بالقدس/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني