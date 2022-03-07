استشهاد مواطنين إثنين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق أسقطت الدفاعات السورية معظم صواريخه/ فيديو
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جرينتش+2 09:10
استشهاد الفتى يامن جفال برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس
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