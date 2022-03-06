“الصحة” تُسجل 97 وفاة و39979 إصابة كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع الوفيات 13882 والاصابات 1,654,677

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 97 وفاة و39979 إصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي التاسع لعام 2022؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13882 وفاة و1654677 إصابة.

وبينت في الموجز الأسبوعي لإحصائيات فيروس كورونا أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا الأسبوع بلغت 20.36 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 67959، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 704 حالات خلال الأسبوع، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 807، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 603.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 73150 حالة شفاء، خلال الأسبوع؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1572836.

كما أشار إلى إجراء 196406 فحوصات، خلال الأسبوع؛ ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16211019 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4693794 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4385762 شخصا، والجرعة الثالثة (المعززة) 576264 شخصا.

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