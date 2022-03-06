مصدر روسي: أمنيون أوكرانيون يزورون مع ضباط أتراك شمال سوريا المحتل لتجنيد مسلحين موالين لتركيا للقتال في اوكرانيا
أهم العناوين
جرينتش+2 10:05
هذه عقيدة “وولفويتز” الاستراتيجية.. تقليص حجم روسيا كشرط أساسي يسبق “التعامل” الامريكي الشامل مع الصين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني