مصدر روسي: أمنيون أوكرانيون يزورون مع ضباط أتراك شمال سوريا المحتل لتجنيد مسلحين موالين لتركيا للقتال في اوكرانيا

أفاد مصدر عسكري روسي بأن أفرادا من جهاز الأمن الأوكراني وجهاز المخابرات الوطني التركي يعملون على تجنيد مسلحين في شمال سوريا في صفوف الدفاع الإقليمي لأوكرانيا.

فقد صرح مصدر عسكري لوكالة “ريا نوفوستي”، أن عناصر من جهاز الأمن الأوكراني مع ضباط المخابرات الوطنية التركية قد زاروا شمالي سوريا، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماعات التي عقدت هناك مع التشكيلات الموالية لتركيا، تمت مناقشة إمكانية تجنيد مسلحين في صفوف الدفاع الإقليمي لأوكرانيا.

قال هذا المصدر إنه في 4 فبراير/ شباط، “توجهت مجموعة من ثلاثة عناصر من جهاز الأمن الأوكراني، برفقة ضباط من المخابرات الوطنية التركية، إلى مناطق تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا، بما في ذلك مستوطنتي عفرين وإعزاز”.

وأضاف المصدر أن المجموعة زارت قاعدة جماعة مسلحة تابعة للـ”الجيش السوري الحر” المدعوم من تركيا، حيث التقوا بقادة عدد من التشكيلات الموالية لتركيا “فيركات سلطان مراد”، “ليفا المعتصم”، وكذلك معسكرات الجماعات المسلحة غير الشرعية”.

وافاد أنه “في سياق هذه الاتصالات، تمت مناقشة إمكانية تجنيد مسلحين في صفوف قوات الدفاع الإقليمية لأوكرانيا. وتم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الاجتماعات السرية مع “الأشخاص المعنيين”.

وقد أعلن جهاز الاستخبارات الروسية، في وقت سابق من امس الاول عن قيام الولايات المتحدة بتدريب مقاتلين من تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في قاعدة التنف العسكرية، الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، تمهيدا لاستخدامهم في دونباس، للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا، حيث سيتم نقلهم على الأرجح عبر أراضي بولندا.