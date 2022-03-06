قمة كروية تجمع الفيصلي والوحدات ببطولة الدرع غدا الاثنين

يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في ختام منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

ويتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط في صدارة المجموعة قبل مباراة يوم غد التي ستحسم هوية المتأهل للدور نصف النهائي. كما يلتقي غدا ضمن نفس المجموعة فريقا معان والجزيرة عند الثالثة مساء. ويلتقي اليوم فريقا شباب العقبة والصريح عند الثالثة عصرا، قبل أن يواجه السلط نظيره الحسين عند السابعة مساء، ضمن المجموعة الأولى.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة، يلتقي سحاب مع مغير السرحان، عند الثالثة عصر الثلاثاء، فيما يواجه الرمثا نظيره شباب الأردن عند السابعة مساء.

ويتصدر السلط ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه شباب العقبة والحسين بنقطتين، والصريح رابعا بنقطة واحدة.

ويتشارك الوحدات والفيصلي صدارة المجموعة الثانية بـ 4 نقاط، أمام معان والجزيرة (نقطة واحدة).

وحل الرمثا بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه شباب الأردن ومغير السرحان بـ 3، وسحاب رابعا دون نقاط.

ويتأهل أبطال المجموعات الثلاث بالإضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني، إلى الدور قبل النهائي من البطولة.

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