"الصحة" تُسجل 97 وفاة و39979 إصابة كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع الوفيات 13882 والاصابات 1,654,677
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فضيحة.. نجل محمود عباس يبرم اتفاقية مع مقامر اسرائيلي لإعادة تشغيل «كازينو أريحا»
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