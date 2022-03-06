شيخ الازهر “ينفطر” قلبه على مشردي اوكرانيا وليس فلسطين

دعا إمام الأزهر،الشيخ أحمد الطيب إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدول إلى أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أراضيها.

فقد نشر الطيب تغريدة على موقع تويتر كتب فيها: “ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا”.

وتابع الإمام الذي نشر تغريدته باللغات العربية والإنجليزية والأوكرانية: “أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين”.

وأتت تغريدة شيخ الأزهر بينما تواصل روسيا التقدم في الأراضي الأوكرانية واستمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، بعد استئناف الجيش الروسي العمليات العسركية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية السبت.