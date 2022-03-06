بعد إستغاثة اوربية.. هل تتوسط الصين لوقف الحرب في أوكرانيا؟

فيما تدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الحادي عشر، تتصاعد الدعوات حول العالم لوقفها واللجوء للحوار والتفاوض السلمي لحل المشكلات العالقة بين موسكو وكييف، جاءت دعوة مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الصين إلى التوسط في المفاوضات بين البلدين.

وقال جوزيب بوريل لصحيفة “إلموندو” الإسبانية، تأكيدا على ضرورة وجود وسيط لفض النزاع بين روسيا وأوكرانيا: “ما من بديل، يجب أن تكون الصين، أنا متأكد من الأمر”.

وأضاف: “لا يمكن للدبلوماسية أن تكون أوروبية أو أميركية، الدبلوماسية الصينية لديها دور تلعبه هنا”.

واستطرد بوريل: “لم نطلب منهم ذلك وهم أيضا (الصين) لم يطلبوا، لكن بما أنه يتحتم أن يكون الدور لقوة، ولا تستطيع الولايات المتحدة ولا أوروبا أن تكونانها، يمكن للصين أن تكون كذلك”، مؤكدا أنه “من الواضح أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يستطيعان التوسط”.

ويرى مراقبون في تصريحات رأس الدبلوماسية الأوروبية هذه، تطورا إيجابيا لافتا في مسار محاولات البحث عن مخرج من الأزمة الأوكرانية، التي أصبحت تهدد بإغراق القارة الأوروبية في أتون حرب مدمرة، وأزمات متناسلة تلوح أفقها، خاصة في ازمة اللاجئين الأوكرانيين المتدفقين لمختلف بلدان أوروبا.

ويعتبر مراقبون أن في طرح اسم بكين “بادرة حسن نية، وتعبير عن الجدية الأوروبية في التوصل لحل سلمي وتوافقي مع موسكو”، على خلفية تصاعد الأزمة بين روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.