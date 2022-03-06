المجد لكل مثقف عربي باسل.. خمس سنوات على اسـتشـهاد “المثقف الفلسطيني المشتبك” الثائر باسـل الأعـرج

تصادف، اليوم الاحد 6 اذار، ذكرى استشهاد “المثقف الفلسطيني المشتبك”، باسل الأعرج، خلال اشتباكٍ مسلح مع الوحدات الخاصّة “الاسرائيلية” داخل منزلٍ كان يتحصّن فيه بمدينة رام الله، في السادس من مارس/آذار 2017، عقب ملاحقةٍ طويلة.

ولد الأعرج (31 عامًا)، في قرية الولجة قضاء بيت لحم، عام 1986، وحصل على شهادة الصيدلة وعمل في مجالها، كما برز ككاتبٍ وباحث ومدوّن، ونشط بحثه في التاريخ الفلسطيني، وتاريخ الثورة الفلسطينيّة بكافة مراحلها.

الشهيد المثقف ناضل ضد الاحتلال بقلمه ولسانه، وتعرض للاعتقال من قبل أجهزة أمن السلطة وللمطاردة من قبل الاحتلال لإسكات صوته وقلمه وسلاحه الذي أرعبهم، حتى استشهد فجر 6 مارس قبل 5 سنوات.

المقاومة والثقافة

عرف الأعرج بثقافته الواسعة التي كرسها لمقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بالتدوينات والمقالات الداعمة للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، وكان من الداعين إلى مقاطعة المحتل في الداخل والخارج، كما نشط في المقاومة الشعبية، حيث تقدم صفوف المسيرات الشعبية الرافضة للاستيطان الذي بات يأكل قريته منذ الصغر.

وكان قد شرع، طوال السنوات الثلاث التي سبقت استشهاده، في مشروع “توثيق محطات الثورة الفلسطينية” منذ ثورة عام 1936 وصولاً إلى انتفاضة الأقصى عام 2000، وأطلق لهذا الغرض رحلات ميدانية استهدفت زيارة المناطق التي وقعت فيها العمليات والمعارك الفدائية، مثل موقع عملية زقاق الموت التي نفذها ثلاثة من «حركة الجهاد الإسلامي» في الخليل عام 2002، ومعركة الولجة في بيت لحم، ونموذج ريف جنين في جدوى المقاومة، وغيرها.

وفي موازاة ذلك، حرص الشهيد الأعرج على تنظيم ندوات تثقيفية في عدد من محافظات الضفة، كما نشط في «دائرة سليمان الحلبي» التي كانت تنظم محاضرات وطنية وتاريخية، وتناقش موضوعات تخص الفكر المقاوم. كذلك كان يحرص على أن يكتب باستمرار في عدة مواقع فلسطينية باقات من المقالات المتنوعة، التي تتمحور حول مواجهة الاحتلال، ومن بينها مقالة تعكس شخصيته كباحث ومؤرخٍ، عنوَنها بـ«عش نيصاً… وقاتل كالبرغوث».

الشهادة في الميدان

استشهد الأعرج يوم 6 مارس/آذار2017 عندما اقتحمت قوة خاصة “إسرائيلية” منزلاً تحصن به في مدينة البيرة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. واشتبك الأعرج مع قوات الاحتلال لمدة ساعتين، وبعد نفاد ذخيرته، اقتحم الاحتلال المنزل الذي كان يتحصن فيه وقتلته واختطف جثمانه.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصية تركها الشهيد داخل البيت الذي تحصن فيه، قال فيها: “تحية العروبة والوطن والتحرير، أما بعد فإن كنت تقرأ هذا فهذا يعني أني قد مِتُّ، وقد صعدت الروح إلى خالقها، وأدعو الله أن ألاقيه بقلب سليم مقبل غير مدبر بإخلاص بلا ذرة رياء”.

وأضاف الشهيد الأعرج في وصيته: “لكم من الصعب أن تكتب وصيتك، ومنذ سنين انقضت وأنا أتأمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها، لطالما حيرتني تلك الوصايا، مختصرة سريعة مختزلة فاقدة للبلاغة ولا تشفي غليلنا في البحث عن أسئلة الشهادة.. وأنا الآن أسير إلى حتفي راضيًا مقتنعًا وجدت أجوبتي، يا ويلي ما أحمقني! وهل هناك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد. وكان من المفروض أن أكتب هذا قبل شهورٍ طويلة، إلا أن ما أقعدني عن هذا هو أن هذا سؤالكم أنتم الأحياء، فلماذا أجيب أنا عنكم، فلتبحثوا أنتم… أما نحن أهل القبور فلا نبحث إلا عن رحمة الله“.