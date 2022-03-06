أنجلينا جولي تصل اليمن للتضامن مع شعبها المطحون بالعدوان السعودي

وصلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد لإظهار دعمها للشعب اليمني وتسليط الضوء على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

جاء ذلك وفق ما أعلنته أنجلينا (47 عاما) وهي سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، على حسابها بموقع “إنستغرام”.

وكتبت نجمة هوليوود: “لقد هبطت في عدن، للقاء العائلات النازحة واللاجئين ولإظهار دعمي للشعب اليمني”.

وقالت إنه بينما يواصل العالم متابعة ما يحدث في أوكرانيا، فإنها سافرت إلى اليمن “لدعم الأشخاص الذين هم أيضا في أمس الحاجة إلى السلام”.

وتابعت أنجلينا جولي: “يعد الوضع هنا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع قتيل أو جريح مدني كل ساعة في عام 2022. اقتصاد دمرته الحرب، واعتماد أكثر من 20 مليون يميني على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية العميلة، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر 2014.

ومن جهتها، ترد الجماعة، بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، على قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.