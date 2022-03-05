رئيس وزراء أوكراني سابق يلفت الانظار الى الظهور "غير الطبيعي" لزيلينسكي، ويرجّح انه يتعاطى المخدرات/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:36
يوم قرر الجنرال ماكسويل تشكيل “كتيبة البغال الصهيونية”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني