بوتين يُعري الغرب يوماً بعد آخر، ويكشف إفتقاده لروح القتال، وإعتماده على وكلائه وعملائه لتنفيذ مآربه وخدمة مخططاته
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جرينتش+2 07:59
وصول عدد المغادرين الأردنيين وعائلاتهم من أوكرانيا إلى 810 اشخاص، ولكن عددا قليلا لا يزال في مدينة خاركوف
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