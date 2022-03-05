بوتين يُعري الغرب يوماً بعد آخر، ويكشف إفتقاده لروح القتال، وإعتماده على وكلائه وعملائه لتنفيذ مآربه وخدمة مخططاته
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جرينتش+2 02:46
مجهول ينحر كويتيا وزوجته وابنته في منزلهم بمنطقة العارضية
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