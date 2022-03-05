مجهول ينحر كويتيا وزوجته وابنته في منزلهم بمنطقة العارضية

شهدت منطقة العارضية في الكويت جريمة قتل بشعة، امس الجمعة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على مواطن وزوجته وابنته منحورين داخل منزلهم.

ونقلت جريدة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن أفاد خلاله بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتها منحورين داخل منزلهم.

وانتقل على الفور رجال المباحث والنجدة والأدلة الجنائية ووكيل النائب العام إلى المنزل، وعثروا على الجثث الثلاث.

ودلت المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية أن الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث إن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان.

وقد بدأ رجال إدارة البحث والتحري في جمع المعلومات عن الجريمة البشعة للتوصل إلى هوية مرتكبي الجريمة والدوافع التي وراءها، بحسب الصحيفة.