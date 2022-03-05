شمول 27 الف طالب وطالبة بمنح وقروض لم تكن تشملهم

تنفيذا لتوجيه جلالة الملك عبد الله الثاني، أوعز رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة الى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وجيه عويس بشمول نحو 27 الف طالب وطالبة بالمنح والقروض التي تقدموا من اجل الحصول عليها ولم تشملهم وفقا للشروط والمبالغ المرصودة لهذه الغاية.

ويقدر المبلغ الذي سيتم انفاقه لشمول الطلبة الذين لم يتم شمولهم سابقا بنحو ثلاثين مليون دينار.

وأوضح الوزير عويس ان العدد الاجمالي للمتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض والذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 74486 طالبا وطالبة رشح منهم 47646 للحصول على القروض والمنح يشكلون ما نسبته 64 بالمئة من المتقدمين فيما تبقى 26840 طالبا وطالبة.

وقال ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بترشيح جميع الطلبة المتبقين للحصول على المنح والقروض وفقا لتعليمات صندوق دعم الطالب.

تجدر الاشارة الى ان المنح والقروض تصرف من صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمن تنطبق عليهم الشروط في الجامعات الرسمية.

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