وزارة الدفاع الروسية تعلن، مساء اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة
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حكايات مُذهلة عن شدة البصيرة لدى طه حسين الفاقد البصر
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