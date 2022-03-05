“التعليم العالي” تكشف تفاصيل المنح والقروض التي شملت 27 ألف طالب

أوضح الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، تفاصيل التوجيهات الملكية السامية بشمول جميع الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022 .

وأوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس بشمول نحو 27 الف طالب وطالبة بالمنح والقروض التي تقدموا من اجل الحصول عليها ولم تشملهم وفقا للشروط والمبالغ المرصودة لهذه الغاية.

ويقدر المبلغ الذي سيتم انفاقه لشمول الطلبة الذين لم يتم شمولهم سابقا بنحو ثلاثين مليون دينار.

وتالياً التفاصيل التي كشفها الخطيب عن التوجيهات الملكية:

1) المنح الكاملة وهي: (منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات إقليم الجنوب+منح الديوان الملكي العامر+ منح أوائل المملكة+منح أوائل الألوية+ منح جيوب الفقر) تبقى كما هي ولا يوجد أي تغيير عليها فأعدادها محددة حسب نص التعليمات، وقد تم توزيعها سابقاً بشكل كامل.

2) مبلغ (30) مليون دينار سيتم توزيعه كما تنص على ذلك التعليمات ما بين (40%) للمنح الجزئية، و(60%) للقروض.

3) سيتم إعادة تنفيذ المنح الجزئية بعد إضافة العدد الجديد من المنح، وبذلك فإن عدد كبير من الطلبة من الحاصلين على قروض سيتم تحويلهم إلى منح جزئية وذلك حسب ترتيب نقاطهم في الألوية التي يتنافسون فيها وستعلن الوزارة الحدود الدنيا الجديدة للنقاط التي ستتوقف عندها المنح الجزئية في جميع الألوية.

4) باقي الطلبة المتقدمين بطلبات والذين انطبقت عليهم الشروط ودخلوا المنافسة سيتم شمولهم بالقروض، وبذلك ستكون نسبة شمول الطلبة المتقدمين بطلبات 100%.

5) الطلبة الذين كانت طلباتهم مجمدة نتيجة الإخلال بشرط من شروط الاستفادة تبقى طلباتهم مجمدة ولا يوجد أي تغيير عليها.

6) اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق 6 / 3 / 2022 ستبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية، وسنواصل الليل مع النهار لإعلان النتائج الجديدة للترشيح ونتوقع بإذن الله أن تكون قبل نهاية الأسبوع الحالي حيث سنرسل رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم كما سيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات في الوزارة: www.dsamohe.gov.jo

7) الطلبة الذين سددوا رسوم الفصل الثاني عليهم بعد إعلان نتائج الترشيح الجديدة وحصولهم على منحة أو قرض تنفيذ الإجراءات المطلوبة للاستفادة من المنحة أو القرض ويمكنهم لاحقاً استرداد الرسوم التي قاموا بدفعها.

8) الطلبة الذين حصلوا على قروض وقاموا بتنفيذ الإجراءات وتجهيز الكفالة العدلية سابقاً ثم تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية يمكنهم إلغاء هذه الكفالات وتنفيذ سندات التعهد فقط المطلوبة منهم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات في الوزارة: www.dsamohe.gov.jo ، وذلك بعد إعلان نتائج الترشيح الجديدة.