اعتقال 4 مروجين وتجار مخدرات بالبادية الشمالية بينهم وافد عربي

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أربعة مروجين وتجار للمواد المخدرة، أحدهم من جنسية عربية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، إن “قوة أمنية مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات والإدارات الأخرى المساندة لها، نفذت اليوم السبت، حملة أمنية ضمن اختصاص البادية الشمالية، داهمـت خلالها مواقع عدد من الأشخاص المشبوهين بقضايا المخدرات بعد جمع المعلومات حولهم والتأكد من نشاطهم الجرمي”.

وأكد ‏الناطق الإعلامي، أن الحملة أفضت ‏لإلقاء القبض على أربعة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة، من بينهم شخص من جنسية عربية، حيث ضُبط بحوزتهم 16 كف حشيش و2000 حبة مخدرة وكميات من مادة الكريستال المخدرة وثلاثة أسلحة نارية”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة