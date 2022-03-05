اطلاق نار على منزل أحد مرشحي بلدية مؤتة والمزار

تعرض منزل أحد مرشحي رئاسة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي لإطلاق اعيرة نارية خلال ساعات متاخرة من الليلة الماضية من قبل مجهولين الأمر الذي اعتبره المرشح المذكور اسلوب ضغط وتخويف من قواعد عشائرية في المنطقة لانسحابه لمرشحين آخرين منافسين له على المقعد الإنتخابي.

واكد المرشح في تصريح صحفي أن منزله قد تعرض في ساعات متأخرة من الليل لاطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين لغاية التخويف والضغط عليه، على حد قوله لحماه على الانسحاب من ميدان المنافسة الانتخابية لصالح مرشحين آخرين، ومنوها إلى أن هذا السلوك الخطر الدخيل على مجتمع المزار ومؤتة لا يمثل اي وجه حضاري للديمقراطية في المجتمعات الإردنية بشكل عام ولواء المزار الذي يحتضن ارثا حضاريا وثقافيا ومعرفيا.

يشار إلى أن منطقتي مؤتة والمزار والمناطق التابعة لبلديتها تشهد حراكا إنتخابيا تنافسيا هو الأكثر سخونة على مستوى اللواء والألوية المجاورة، وذلك بوجود منافسة حادة ابين القواعد العشائرية .