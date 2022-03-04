وزارة الخارجية تسهل خروج 718 أردنيا من اوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن موظفي السفارات، قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 718 مواطنا أردنيا، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

يذكر أنه قد وصل إلى المملكة 232 مواطنا قادمين من أوكرانيا عبر بودابست وبوخارست ووارسو.

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