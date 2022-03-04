صحيفة “المجــد” الاردنية تفتقد صديقتها وكالة “سبوتنيك” الروسية.. ولعنة الله على امريكا واوروبا الى يوم الدين

ظهر اليوم الجمعة انقطع بث وكالة “سبوتنيك” الروسية الدولية للأنباء والراديو عن “المجد” بعد طول توصل لجملة سنين، وذلك بفغل قرار قيادة الاتحاد الأوروبي، في أوائل آذار/مارس الجاري، حظر بث محتوى “سبوتنيك” وتوزيعه في أوروبا وغيرها.

فمنذ أيام، قالت شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي أخرى، إنّها ستقيّد الوصول إلى وكالة الأنباء والإذاعة الروسية، “سبوتنيك”، وشبكة تلفزيون “روسيا اليوم”، في كل أنحاء أوروبا، ولكننا فوجئنا في “المجد” اليوم بانقطاع بث سبوتنيك عنا، ولم نعلم بعد ان كان قد انقطع عن باقي وسائل الاعلام الاردنية، نظرا لان روابط “المجد” تأتي من خارج الاردن، إنطلاقاً من “توهمنا” القديم بان في ذلك حماية لديمومة صحيفتنا من غضبة سلطات بلادنا.

وكلما حاولنا طوال هذا اليوم الاتصال بموقع سبوتنيك تخرج لنا الملاحظة التالية..

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