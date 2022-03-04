صحيفة “المجــد” الاردنية تفتقد صديقتها وكالة “سبوتنيك” الروسية.. ولعنة الله على امريكا واوروبا الى يوم الدين

امريكا تجهّز الارهابيين في قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرتها في السورية لشحنهم الى اوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي
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