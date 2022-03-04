حسين فهمي يرقص على أنغام المزمار في مهرجان الأقصر/ شاهد

رقص النجم حسين فهمي قبل تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على الذهبية النيلية التي تنقل ضيوف المهرجان إلى قاعة المؤتمرات، وذلك بحضور النجوم محمد حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، ومحيي إسماعيل، والمكرمين الأفارقة اولين تراوري، والمخرج التونسي فريد بوغدير، والنجمة الجزائرية بيونة، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

وكانت قد بدأت مراسم الافتتاح بأجواء كرنفالية بعد تجمع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان بملابسهم التقليدية المميزة، لتنقلهم الذهبيات النيلية إلى قاعة المؤتمرات مكان إقامة الحفل، لتستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من 35 دولة أفريقية.

ويرأس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الممثل المصري الكبير محمود حميدة، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة ، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة المصرية.