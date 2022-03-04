حسين فهمي يرقص على أنغام المزمار في مهرجان الأقصر/ شاهد

امريكا تجهّز الارهابيين في قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرتها في السورية لشحنهم الى اوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي
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