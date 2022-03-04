درس لكل العملاء والوكلاء.. زيلينسكي المهزوم يطلق صرخة خائبة في ظل تخلي دول الغرب عن اوكرانيا: "تُركنا لوحدنا نُذبح"
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جرينتش+2 05:45
بما لا يقل عن 400 مليار دولار.. الخبراء يحذرون من خسائر فادحة للاقتصاد العالمي جراء الصراع الروسي – الأوكراني
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