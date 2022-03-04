برلماني أوكراني: زيلينسكي هرب للاختباء السفارة بالأمريكية في بولندا/ فيديو

أفاد النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا بأن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي غادر على وجه السرعة إلى بولندا، وهو يختبئ حاليا في السفارة الأمريكية هناك.

وقال كيفا في مقطع فيديو: “لقد تأكد لي للتو أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية هناك”.

وأضاف: “سيستمر (زيلينسكي) من هناك في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر”.

‼️🇺🇦 Зеленский сбежал с Украины и спрятался у американцев, – депутат Рады Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в Польше, прячется в посольстве США, оттуда он будет и дальше утилизировать население страны, – заявил депутат Верховной рады Илья Кива. pic.twitter.com/aes7SW0brk — ✯Sergej Rоdin (@DNR_RU2021) March 4, 2022