امريكا تجهّز الارهابيين في قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرتها في السورية لشحنهم الى اوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي
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الرياضة الهوائية (المشي والجري وركوب الدراجات) تنطوي على مفعول سحري للمتقدمين في العمر
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