درس لكل العملاء والوكلاء.. زيلينسكي المهزوم يطلق صرخة خائبة في ظل تخلي دول الغرب عن اوكرانيا: "تُركنا لوحدنا نُذبح"
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جرينتش+2 05:45
الجيش يقتل مهربا ويدمر مركبة ويحبط محاولة تسلل إلى الأردن
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