درس لكل العملاء والوكلاء.. زيلينسكي المهزوم يطلق صرخة خائبة في ظل تخلي دول الغرب عن اوكرانيا: "تُركنا لوحدنا نُذبح"
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التلفزيون الأردني يعلن الفائزين بالسحب على جوائز مطعوم كورونا
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