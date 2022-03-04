ادوات الاستعمار الثقافي والاعلامي: فيسبوك وآبل ستور ويوتيوب وجوجل بلاي تفضح إنحيازها وتعلن عن مقاطعة روسيا

كشفت وسائل إعلام روسية، توقف “فيسبوك” عن العمل داخل روسيا، كما أكدت تعطل “آبل ستور” و”جوجل بلاي” على الهواتف المحمولة.

وقيدت روسيا الوصول إلى موقع “فيسبوك”، بسبب موقف المنصة من حسابات العديد من المنافذ الإخبارية المدعومة من موسكو، وسط غزو أوكرانيا.

واتهمت هيئة الاتصالات الروسية “روسكوم نادزور” الشبكة بـ”الرقابة وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس”.

وقالت شركة “فيسبوك”، إنها رفضت التوقف عن تدقيق الحقائق وتصنيف المحتوى من المؤسسات الإخبارية المملوكة للدولة الروسية.

كما أفاد مستخدمون في روسيا، بتعطل تطبيقي “آبل ستور” و”جوجل بلاي”.

وفي وقت سابق قال موقع “يوتيوب”، التابع لشركة “جوجل”، إنه بصدد اتخاذ عدة إجراءات ضد روسيا ردا على اجتياحها لأوكرانيا، بما في ذلك تقييد الوصول إلى قناة “RT”، وهي شبكة تلفزيون روسية تسيطر عليها الدولة، وقنوات أخرى في أوكرانيا.

وأشارت منصة الفيديو، السبت الماضي، إلى أن القيود المفروضة على قناة RT وقنوات أخرى جاءت استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية.

وقال “يوتيوب” إنه أوقف مؤقتا قدرة العديد من القنوات الروسية على تحقيق الدخل على المنصة، بما يتماشى مع العقوبات المفروضة مؤخرا على روسيا، ويقصر، بشكل كبير، التوصيات لهذه القنوات”.

وقال متحدث باسم الشركة: “كالمعتاد، تواصل فرقنا مراقبة التطورات عن كثب، بما في ذلك تقييم ما قد تعنيه أي عقوبات وضوابط تصدير جديدة بالنسبة ليوتيوب”.

وأكد المتحدث أن المنصة أزالت مئات القنوات وآلافا من مقاطع الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك بعض “الممارسات المضللة المنسقة”.

ويضمن “يوتيوب” ظهور محتوى إخباري موثوق عند البحث حول روسيا وأوكرانيا، وفق المنصة.

والجمعة الماضية، أعلنت موسكو أنها فرضت “قيودا على الوصول” إلى “فيسبوك” في روسيا ردّاً على فرض عملاق التواصل الاجتماعي “رقابة” على وسائل إعلام روسية و”انتهاكه حقوق المواطنين الروس وحرياتهم”.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات “روسكوم نادزور” في بيان إنّه “وفقا لقرار المدّعي العام بشأن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فرضت روسكوم نادزور اعتباراً من 25 فبراير إجراءات لتقييد الوصول إلى فيسبوك”، من دون أن تحدّد طبيعة هذه القيود ولا نطاقها.

واتّهمت الهيئة عملاق التواصل الأمريكي بتقييد الحسابات الرسمية لكل من قناة “زفيزدا” الروسية المرتبطة بوزارة الدفاع ووكالة الأنباء العامة “ريا نوفوستي” وموقعي “لينتا” و”جازيتا” الروسيين الإخباريين.

وتتهم روسيا من قِبل عدة جهات وأطراف بأنها ترتكب جرائم حرب خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا .