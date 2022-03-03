متسابقون يشعلون برنامج «الدوم» بأغنية جانا الهوى/ فيديو جميل

قدم المتسابقون في برنامج مسابقات «الدوم» المصري، أميرة الشاذلي ومصطفى ياسين ودنيا السادات وحازم عماد، أداءً رائعًا في أغنية «جانا الهوى»، أمام أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي، وبهروا لجنة التحكيم بروعة هذا الاداء.

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عامًا، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عامًا، والمشتركون من جميع المحافظات المصرية.

وقد تم منح الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور، حيث أجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، فيما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة.

​وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إن برنامج الدوم، الذي يذاع الخميس والجمعة، على ON قد بهر الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا المختلفة التي تداولت لقطات منه وابدت آراءها في اختيار المتسابقين »

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها لبرنامجها «كلمة أخيرة»، والمذاع على فضائية ON أن البرنامج الذي تم إطلاقه هو برنامج ضخم وبدأ كبيرا بلجان تحكيمه قوية.

وأوضحت أن عدد المتسابقين في المسابقة الحالية يصل لـ 20 ألف متسابق، جاؤوا إلى البرنامج من كل محافظات الجمهورية، وحصلت التصفية الأولى التي وصلتهم إلى 218 متسابقا فقط، مستطردة: «المراحل اللي جاية كانت صعبة، ولذلك اخترنا لجانا قوية وحاسمة عندها آراء واضحة تقدر قدر المستطاع تحقق العدالة رغم أن العدالة الكاملة لم تعد موجودة».

وأكدت أنه وقبيل عرض البرنامج تم الذهاب إلى كل محافظات الجمهورية من أجل اختيار المتسابقين الـ20 ألفا والذين تقدموا للمسابقة الأكبر على مستوى مصر، مشيرة إلى أن المتسابقين يتوزعون بين فئات التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني.