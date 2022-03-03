لافروف: قواتنا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، وآثار العقوبات الاقتصادية الغربية سترتد على فارضيها
أهم العناوين
جرينتش+2 09:46
مؤسسة أبحاث أمريكية تسخر من الادعاءات الغربية بأن بوتين يلعب بالنار بعدما “فقد عقله“
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني