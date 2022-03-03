لثاني مرة خلال 24 ساعة.. طعن مستوطن صباح اليوم الخميس قرب حاجز بلدة حزما شرقي القدس المحتلة

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة مستوطن بجروح، صباح يوم الخميس، جراء تعرضه للطعن قرب حاجز حزما شرقي القدس المحتلة.

وقال موقع القناة السابعة العبرية إن مستوطنا يبلغ من العمر 40 عامًا، وصل لحاجز حزما، تعرض لإصابة جراء تعرضه لهجوم بآلة حادة بجروح متوسطة.

وأشارت القناة السابعة إلى أنه تم نقل المستوطن إلى مستشفى شعاري تسيديك، وأن التحقيقات جارية لمعرفة الدوافع.

وهذه هي العملية الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، حيث أصيب إسرائيلي أمس الاربعاء بجراح في عملية طعن بذات المكان، وتم الاعلان عنها اليوم كعملية فدائية.

وقال مراسل إذاعة “جيش الاحتلال”، إن الشكوك تتزايد لدى أجهزة الاحتلال الأمنية بأن حادثتي الطعن على “خلفية قومية”.

وبقد بدأت قوات الاحتلال حملة تمشيط بحثاً عن منفذ عملة الطعن الذي تمكن من الفرار من المكان، فيما تعتقد الأجهزة الأمنية أن منفذ عملية الطعن؛ هو الشخص ذاته الذي نفذ عملية طعن أمس، وأسفرت عن إصابة مستوطن في الجزء العلوي من جسده.

وبينت القناة أن الإسرائيليين كانا قد دخلا القرية لاصلاح مركبتيهما.

وفي أعقاب طعن هذا المستوطن اليوم ، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حزما شمال شرقي القدس.

وأفاد ناشط من ابناء البلدة أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا مشددًا على البلدة، وأغلقت كافة مداخلها، ونصبت حواجز عسكرية داخلها، عقب إصابة مستوطنين بعملية طعن قرب حاجز حزما.

وأوضح أن تلك القوات اقتحمت البلدة، ونصبت حاجزين عسكرين داخلها، ومن ثم شرعت بعمليات تفتيش للمركبات، والتدقيق في هويات المارة، بحثًا عن منفذ عملية الطعن، ما أدى لحدوث أزمة مرورية خانقة.

وأضاف أن القوات داهمت عددًا من المنازل والمحلات التجارية، وأجرت عمليات تفتيش أيضًا، ومنعت الخروج من البلدة أو الدخول إليها، واصفًا الوضع بأنه صعب للغاية.

وتتعرض بلدة حزما بشكل متواصل لحصار إسرائيلي خانق، من خلال إغلاق مداخلها بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، بحجة إلقاء الحجارة، ما يفاقم معاناة السكان، وينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي في البلدة.