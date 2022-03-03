لافروف: قواتنا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، وآثار العقوبات الاقتصادية الغربية سترتد على فارضيها
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جرينتش+2 09:46
لافروف: قواتنا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، وآثار العقوبات الاقتصادية الغربية سترتد على فارضيها
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