كتلة هوائية باردة وماطرة مرافقة لمنخفض جوي اليوم الخميس وغدا

تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، ليطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً وقد يصحبها الرعد في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س، تثير الغبار في العديد من المناطق، وتشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً في بعض المناطق.

وفي خليج العقبة، تكون الأجواء باردة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح وانعدامها أحياناً بسبب العواصف الترابية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وخطر احتمال تشكل السيول أثناء النهار في شمال المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.

وستبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً يوم الجمعة، مع وجود فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرص الهطول تدريجياً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وبسبب الغبار، وخطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم السبت، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الأحد، لتسجل أعلى من المعدل بحوالي (4-5) درجات مئوية، والأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 5، وفي مرتفعات الشراة 10 – 4، وفي مناطق البادية 15 – 6، وفي مناطق السهول 11 – 6، وفي الاغوار الشمالية 16 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 11، وفي البحر الميت 20 – 10، وفي خليج العقبة 20 – 11 درجة مئوية.

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