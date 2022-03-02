زيلينسكي يفضح حقيقته التلمودية ويدعو بني قومه من يهود العالم لدعم اوكرانيا ورفع الصوت عالياً ضد روسيا "المعتدية"
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جرينتش+2 09:23
يسرا وغادة ومي كساب بتألقن بمسلسل «أحلام سعيدة» الرمضاني
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