يسرا وغادة ومي كساب بتألقن بمسلسل «أحلام سعيدة» الرمضاني

نشر المخرج المصري عمرو عرفة، بوستر مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي ينافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر، والذي من المقرر عرضه على شاشة قنوات «ON».

وكتب «عرفة» تعليقًا على البوستر الذي نشره، مشوقًا الجمهور لأحداث المسلسل الجديد قائلًا: «أحلام سعيدة، كوميدي اجتماعي، نسائي جدًا، دعواتكم».

مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وعماد رشاد، ونبيل نورالدين، ونور محمود، وهو تأليف هالة خليل، والذي يشكل التجربة الأولى لها في مجال الكتابة،وهو من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر ويعانين من بعض الأزمات في حياتهن، حيث يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ، وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث في هذا المسلسل الشيق.

وسبق ان روجت الفنانة يسرا، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام لمسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة».

ونشرت يسرا بوسترات لها ولأبطال العمل وعلقت عليها قائلة: «انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، في مسلسل (أحلام سعيدة) في رمضان 2022».

وقد شهدت كواليس هذا المسلسل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا أثناء التصوير، ما اضطر مخرج العمل تصوير عدد من المشاهد التي لم تظهر فيها يسرا لحين شفائها من الفيروس، وبالفعل فور إثبات سلبية مسحة كورونا لها بدأت استئناف تصوير مشاهدها في المسلسل للحاق بالسباق الرمضاني المقبل.