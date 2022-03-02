وزارة الصحة توقف نشر التقرير الإحصائي اليومي لوفيات وإصابات كورونا اعتباراً من اليوم ليصار لإصداره اسبوعياً

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن وقف نشر التقرير الاحصائي لوفيات وإصابات فيروس كورونا؛ ليصبح التقرير أسبوعيا.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن نشر التقرير الاحصائي لحالات كورونا سيبدأ يوم الأحد المقبل، وبشكل أسبوعي.

وكانت الحكومة قد اعلنت في السابع عشر من شهر شباط/فبراير الماضي، عن حزمة إجراءات تخفيفية تضمنت إصدار التقرير الوبائي أسبوعيا، بدلا من التقرير اليومي، بعد انتهاء الموجة الرابعة من الوباء التي مرت بها المملكة.

وجددت الحكومة في حينها التأكيد على أن الوباء ما زال مستمرا محليا وعالميا، وأن جميع القرارات مرهونة بمستجدات الوضع الوبائي محليا وعالميا، لافتة إلى أن الوقاية الصحية العامة والحصول على المطاعيم هي السبيل للسيطرة على هذا الوباء.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن هناك 3 مسارات أساسية لمواجهة الوباء والحد من انتشاره بعد اتخاذ الإجراءات التخفيفية، أولها الاستمرار في البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، لافتة إلى ان توفير 4 أنواع من المطاعيم قد ساهم في إعطاء المطاعيم لنسبة عالية من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

هذا ويصادف اليوم الأربعاء، الثاني من آذار الجاري، مرور عامين على رصد الأردن أول إصابة بفيروس كورونا.

وحينها، أعلنت الحكومة عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، لمواطن أردني قدم من إيطاليا.

وأشارت إلى أن المصاب بفيروس كورونا دخل إلى الأردن قبل 16 يوماً من تسجيل الإصابة، وقبل تفعيل إجراءات الحجر على الأردنيين القادمين من إيطاليا، مبينة أن المريض شعر بأعراض تشابه أعراض الإصابة بكورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة له، إصابته بالمرض.

اقرأ أيضاً : تسجيل 14 وفاة و6,520 اصابة جديدة بكورونا في الأردن الثلاثاء

وشددت حينها على أن حالة المريض مستقرة وتحت المراقبة، مؤكدا أن معالجته تتم من خلال المسكنات وتقوية مناعة جسم المصاب ومساعدته في محاربة الفيروس.