زيلينسكي يفضح حقيقته التلمودية ويدعو بني قومه من يهود العالم لدعم اوكرانيا ورفع الصوت عالياً ضد روسيا "المعتدية"
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جرينتش+2 03:23
لقاء وفد حماس مع حسن نصر الله يناقش ترتيبات الوحدة الاقليمية لمحور المقاومة
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