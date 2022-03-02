زيلينسكي يفضح حقيقته التلمودية ويدعو بني قومه من يهود العالم لدعم اوكرانيا ورفع الصوت عالياً ضد روسيا "المعتدية"
أهم العناوين
جرينتش+2 07:48
لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة، وبايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوبها أو لا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني