طائرة إخلاء أردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا في طريقها إلى عمان

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: “أقلعت قبل لحظات طائرة سلاح الجو الملكي الأردني التي أُرسلت إلى رومانيا لإخلاء المواطنين الأردنيين، من مطار بوخارست وعلى متنها حوالي 5 من الأردنيين وعائلاتهم من الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا”.

‏واضافت الوزارة، في بيان صحفي، ان من المتوقع أن تهبط الطائرة بإذن الله في تمام الساعة 3 بعد ظهر اليوم في مطار ماركا العسكري، وسيكون باستقبال القادمين أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن و إدارة الازمات، ومدير إدارة الشؤون القنصلية والعمليات والناطق الرسمي باسم الوزارة.

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