اليهودي زيلينسكي يفضح نفسه ويدعو بني قومه من يهود العالم على مؤازرة اوكرانيا ورفع الصوت عالياً ضد روسيا
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جرينتش+2 01:17
صدور العدد الفصلي الـ 24 من مجلة «عود الند» الثقافية
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