بايدن يؤكد مجدداً الامتناع عن مقاتلة القوات الروسية في أوكرانيا، لكنه سيحارب "الدكتاتور" بوتين الى آخر جندي اوكراني
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روسيا تفرض معادلة جديدة!
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