بايدن يؤكد مجدداً الامتناع عن مقاتلة القوات الروسية في أوكرانيا، لكنه سيحارب “الدكتاتور” بوتين الى آخر جندي اوكراني

واشنطن (أ ف ب) – قال الرئيس الأميركي جو بايدن، امس الثلاثاء، في أول خطاب له عن حالة الاتّحاد، إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين “ديكتاتور” بات “معزولاً أكثر من أيّ وقت مضى”، وذلك بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بايدن أمام الكونغرس أنّ ما يقوم به “ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم”، مشدّداً على أنّ “بوتين كان مخطئاً. نحن مستعدّون، نحن أقوياء”.

وتابع أنّ الرئيس الروسي “كان يظنّ أن الغرب وحلف شمال الاطلسي لن يردّا”، لكن “في المعركة بين الأنظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن”.

وفي إشارة إلى بوتين، حذّر الرئيس السادس والأربعون للولايات المتّحدة من أنّه “إذا لم يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنهم يتسبّبون في مزيد من الفوضى”.

وأضاف “ربّما يطوّق بوتين كييف بالدبابات لكنّه لن ينجح أبدا في الاستيلاء على قلوب الشعب الأوكراني وأرواحهم ولن يقضي على حبّهم للحرية أبداً”.

أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا أكثر من مليار دولار مساعدات مباشرة، وتعتزم مواصلة ذلك .

وقال: “سنقدم لأوكرانيا أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة، وسنواصل تقديم المساعدة للشعب الأوكراني الذي يدافع عن بلاده”.

كما توعّد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة “يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة” والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة أعمال غير شريفة.

ولكن الرئيس الأمريكي اكد مجددا إن القوات الأمريكية لن تنخرط في أي قتال مع الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونغرس: قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، ولن نرسل قوات إلى أوروبا للقتال إلى جانب أوكرانيا.

وأضاف: “لكن قواتنا ذاهبة إلى هناك لحماية حلفائنا في الناتو في حالة ما إذا قرر بوتين مواصلة التحرك غربا”.

وأعلن بايدن، إن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.

وقال: “أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا وذلك لزيادة الضغط على روسيا”.

وفي السياق أشار بايدن إلى أن الصراع المسلح في أوكرانيا “سيجعل روسيا أضعف” وبقية العالم أقوى، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أكثر عزلة من أي وقت مضى.”.

وكانت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا جالسة إلى جانب السيدة الأولى جيل بايدن في الكابيتول حيث وضع عدد كبير من أعضاء الكونغرس شارات عليها العلم الأوكراني.

جدير بالذكر ان هذا أول خطاب لبايدن عن “حالة الاتحاد”، وهو خطاب سياسي تقليدي سنوي للرؤساء أمام الكونغرس. وكان يفترض أن يلقيه بايدن في يناير أو فبراير إلا أنه تأجل بسبب انتشار متحور “أوميكرون”.