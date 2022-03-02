اليهودي زيلينسكي يفضح نفسه ويدعو بني قومه من يهود العالم على مؤازرة اوكرانيا ورفع الصوت عالياً ضد روسيا
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بايدن الخرف يخلط بين الشعبين الايراني والاوكراني/ فيديو
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