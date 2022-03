بايدن الخرف يخلط بين الشعبين الايراني والاوكراني/ فيديو

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس اثلاثاء، أول خطاب له حول حال الاتحاد أمام الكونجرس، والذي خصص جزءا منه للحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن وقع بايدن في خطأ أثناء حديثه عن الشعب الأوكراني، عندما قال: “قد يطوق بوتين مدينة كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الشعب الإيراني.”

وبدا أن نائبة الرئيس كامالا هاريس قد لاحظت هذا الخطأ، حتى أنه ظهرت تمتمات على شفاها تصحح ما قاله بـ”الأوكراني” بدلا من الإيراني.

وأضاف بايدن: “لن يطفئ حبهم للحرية أبدا.. لن يضعف أبدا تصميم العالم الحر.”

ويبدو أن الرئيس قد اختلط عليه الأمر عندما كان يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الأوكراني، قائلًا: “نقف بجانبكم.. نقف بجانبكم.”

LMFAO Kamala appears to mouth “Ukrainian” when Joe Biden said Iranian.

pic.twitter.com/E28NEmiPOv

— Greg Price (@greg_price11) March 2, 2022