انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية لجمعية البحث العلمي

انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، الدكتور رضا الخوالدة، رئيسا للجمعية بالتزكية لمدة 3 سنوات مقبلة.

كما انتخبت الهيئة، خلال اجتماع عقدته مساء أمس الثلاثاء، هيئة إدارية تضم بالإضافة إلى الرئيس 8 أعضاء وهم، الدكتور سميح أبو بكر والدكتور زيد البشايرة والدكتورة نانسي هاكوز والدكتورة صباح سعيفان والدكتور سامر الرجوب والدكتور خالد خريسات والدكتورة عبير البواب ونبيل مسمار.

وعرض الدكتور الخوالدة لإنجازات الجمعية، خلال الفترة، الماضية ودورها في تعزيز البحث العلمي وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لنشر ثقافة البحث العلمي.

كما عرض للمؤتمرات الاقتصادية والعلمية والندوات التي استضافتها الجمعية بمشاركة خبراء ومختصين أردنيين ودوليين، مؤكدا استمرار الجمعية بالعمل مع الجهات الرسمية والأهلية كافة، لخدمة الوطن.

بدورهما، تحدث الدكتور الرجوب والدكتور أبو بكر عن التوصيات التي رفعتها الجمعية لرئاسة الوزراء وأصحاب القرار في ختام المؤتمرات التي عقدتها الجمعية بما يخدم الأردن في قطاعات حيوية.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على التقرير المالي والإداري.

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