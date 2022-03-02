اجواء دافئة اليوم الاربعاء وانخفاض الحرارة وسقوط الامطار غدا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وفي خليج العقبة تكون الأجواء دافئة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر المملكة، يوم الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة احيانا، مع هطول الامطار في شمال ووسط المملكة قد تكون ولفترة محدودة أثناء النهار غزيرة ومصحوبة بالرعد، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً حيث تصبح الأجواء مغبرة في العديد من المناطق مما يؤدي الى تدن واضح في مدى الرؤية الافقية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.

وتبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً يوم الجمعة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة في ساعات الصباح، وتتناقص كميات الغيوم وتضعف فرص الهطول تدريجياً مع ساعات المساء، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وبسبب الغبار.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم السبت، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 8، وفي مرتفعات الشراة 22 – 7، وفي مناطق البادية 27 – 10، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الاغوار الشمالية 27 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 16، وفي البحر الميت 28 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 15 درجة مئوية.

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