٣٣٨٦٩٧ من المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة تقل اعمارهم عن ٣٤ عاما

أعلن رئيس دوان الخدمة المدنية، سامح الناص، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الكشف التنافسي الاساسي للعام ٢٠٢٢ الذي سيتم اعتمادة في ملء الشواغر االوزارات والدوائر الحكومية والوظائف الادارية

وبين الناصر انه بامكان اصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن ادوارهم التنافسية على الموقع الالكتروني للديوان.

واشار الناصر ان العدد التراكمي للطلبات المدرجة على الكشف التنافسي قد بلغ ٤٥٥٦٠٤ طلبات مقارنة ب ٤٢٣٥٩٦ طلبا للعام الماضي, بزيادة تراكمية سنوية بلغت ٧.٦٪؜ حيث استقبل الديوان هذا العام ٣٨٣٣٩ طلب جديد.

وقال الناصر انه تم إيقاف ١٠٠٦٩ طلب من الكشف التنافسي لهذا العام.

وتقسم ايقاف الطلبات الى ١٧٣٦ طلب توظيف للمتقاعدين المدنين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والقائمين عليه، الى جانب ٢٤٤٥ طلبا للمعنين بعد اصدار الكشف التنافسي للعام ٢٠٢١، بالاضافة الى ٥٨٨٨ ممن بلغت اعمارهم سن ٤٨ وفقا لاحكام المادة ٤٠/أ من نظام الخدمة المدنية المعمول به.

وفيما يتعلق بالواقع الحالي لمخزون طلبات التوظيف التراكمي في الكشف التنافسي ٢٠٢٢، بين الناصر ان ١٨٨٠٠ متقدم لديهم ترتيب تنافسي على اكثر من مؤهل علمي ويشكلون ما نسبته ٤٪؜ من طلبات المخزون.

وبلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي ١٣٦٨٩٠ متقدما يشكلون ما نسبته ٣٠٪؜ من مخزون الديوان، منهم ٢٧١٠٣ يتقاضون رواتب تزيد عن ٦٠٠ دينار.

وبين الناصر ان طلبات التوظيف من الاعمار ما بين ٤٠/٤٧ يبلغ ٤٣٣١٩ بنسبة ١٠% مما يؤشر الى ان اكثر من ثلثي المخزون فتي، و٤٥٥ الف العدد التراكمي للطلبات المدرجة في مخزون طلب بزيادة سنوية بلغت ٧٪ ، وهذا الرقم غير مرضي وغير سعيدين به كونه تصاعديا.

ودعا الناصر الى التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية، ويستدعي الامر باتجاه دعم هذه التخصصات وتخفيض رسومها

وحول الحالات الانسانية، اعلنت مؤشرات الكشف عن ٦٥٧٩ طلبا جديدا، وبلغ عدد طلبات ذوي الاعاقة ١٦٧٢ بنسبة ٢٤٪؜ من اجمالي الطلبات الجديدة، في حين بلغ عدد الطلبات لذات الفئة ٣٢٥ منها ١٠٦ من الاسخاص ذوي الاعاقة للعام ٢٠٢١

وبين الناصر أن قدرة الجهاز الحكومي على التعيين محدودة حيث تبلغ حوالي ١٠٪؜ – ١٢٪؜، واقل من ٢٪؜ من اجمالي المخزون التراكمي.