صراع المافيا

استشهاد مقاومين من سرايا القدس فجر اليوم الثلاثاء خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بمخيم جنين شمال الضفة/ فيديو
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