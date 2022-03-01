سمير صبري يستعد للخضوع لعملية بالشريان الاورطي.. الله يستر

كشفت ناني الديب، إحدى زميلات الفنان القدير سمير صبري عن آخر تطورات حالته الصحية، مشيرةً إلى أنه بعد نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، خضع لعدة فحوصات وإجراءات طبية كثيرة، حيث تحسنت حالته وبات أفضل من يوم أمس، موجهة كامل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن توجيهاته تُنفذ بدقة وهناك 15 طبيبًا يباشرون حالته.

وقالت ناني، في مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة “ON”، أن الفنان القدير سيخضع لعملية قسطرة لتركيب صمام للشريان الأورطي، وهي عملية دقيقة يجب أن تتم وهو في أحسن حالاته، متوقعة إجراءها يوم الخميس المقبل.

تابعت قائلة: “العملية لازم تتعمل في غضون يومين أو ثلاثة بالكتير بعد إجراء الفحوصات وضبط أداء التحاليل والرئة وإنزيمات الكبد، حيث يجب أن تكون الفحوصات مستقرة حتى تتم العملية.

واوضحت ناني أن الشريان الذي سيشهد العملية يقع في مكان دقيق، وهو أهم شريان في القلب، ومن ثم يجب أن تتم العملية بمنتهى الدقة العالية.