خامنئي يصف أمريكا بـ”المافيا السلاح والاقتصاد” التي جرّت أوكرانيا إلى هذه الحالة.. وثبت انه لا يمكن الاعتماد عليها

علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واصفا الولايات المتحدة الأمريكية بـ”المافيا”.

وقال خامنئي، في كلمة وجهها إلى الشعب الايراني بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، إن “النظام الحاكم في الولايات المتحدة يختلق الأزمات ويتغذى بها”، مضيفا أنه “مافيا الاقتصاد والسلاح وأنواع العصابات تتحكم في البلد وتقف خلف الحكومات الأمريكية وتنصب الرؤساء”.

وأوضح أن “أوكرانيا أصبحت ضحية السياسة الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر”، مضيفا أنها “جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة من خلال التدخل في شؤونها الداخلية والانقلابات الملونة وتغيير الحكومات”.

وأكد أن “إيران تدعم إيقاف الحرب في أوكرانيا”، قائلا: “هذا يتحقق عبر التعرف على جذور الأزمة التي تكمن في التدخل الغربي هناك..نحن لا نعتمد معايير مزدوجة كما يفعل الغرب…دعم الغرب للدول التابعة لها مجرد سراب، وهذا ما شهدناه في أوكرانيا وأفغانستان، وباعتراف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الافغاني السابق.. لا يمكن الاعتماد على الغرب”.

وختم خامنئي بالقول إن: “العبرة الثانية من قضايا أوكرانيا، هي أن الدعم الشعبي أكبر نصير لأية حكومة، والعنصر الأساسي لاستقلال الدول.. ولو كان الشعب الأوكراني حاضرا في الساحة لما شهدنا ما يحدث الآن”.